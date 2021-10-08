РИАМО – 8 окт. В Московской области с мая текущего года активно ведется работа по устранению ям во дворах и внутридворовых проездах. На сегодняшний день отремонтировано 50 606 ям, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.

Всего с начала сезона зарегистрировано 80 509 ям. Работы по ремонту ям во дворах и во внутриквартальных проездах в полном объеме завершат до конца года.

В Подмосковье также проводятся работы по обустройству наружного освещения. В рамках проекта «Светлый город» в этом году будет выполнено устройство наружного освещения на 346 объектах.

Всего будет установлено 12 243 светильника, 6 897 опор освещения, будет построен и модернизирован 381 км линий наружного освещения. Работы пройдут в 38 городских округах.