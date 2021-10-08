РИАМО – 8 окт. В Подмосковье в 2022 году благоустроят 1 347 дворов. Больше всего дворов благоустроят в Люберцах, Орехово-Зуевском округе и Химках, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«Мы определили адресный перечень дворов, подлежащих благоустройству в следующем году. В список вошли 1 347 адресов. Вопрос благоустройства дворов в нашем регионе является одним из приоритетных. И очень важно при этом учитывать мнение и запросы жителей», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее количество дворов будет благоустроено в следующих городских округах: Люберцы (68), Орехово-Зуевский (59), Химки (59), округ Пушкинский (52), Одинцовский (49), Балашиха (48), Коломна (46), Мытищи (46), Щелково (45), Красногорск (38), Сергиево-Посадский (36), Серпухов (32), Королев (32), Подольск (32), Раменский (32), Рузский (32), Долгопрудный (30), Солнечногорск (30).

Комплексное благоустройство дворов включает обновление детских игровых площадок, обустройство наружного освещения, контейнерных площадок, информационных стендов, асфальтового покрытия, скамеек, урн и озеленения.