РИАМО - 8 окт. Сервис заказа и доставки еды «Яндекс.Еда» внедрил новый сбор с пользователей, полученные средства будут направлены на развитие агрегатора, пишут «Ведомости».

Размер нового сбора составляет 29 рублей и он будет взиматься независимо от стоимости заказа. Это является комиссией за работу сервиса.

Представитель «Яндекс. Еды» уточнил, что размер нового сбора определяется алгоритмом, который учитывает ряд параметров, а также может отличаться в разных регионах.

Полученные от нового сбора средства агрегатор планирует инвестировать в развитие продукта для партнеров, а также на поддержание качества предоставляемых услуг.

Как уточняет РБК, подобный сбор также есть и у агрегатора Delivery Club с мая текущего года. Он составляет 19 рублей.