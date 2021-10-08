РИАМО - 8 окт. Услуга по регистрации самоходной техники в столице полностью перешла в электронный формат, она доступна на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы Александра Ларина, перевод услуги в онлайн-формат повышает ее прозрачность и позволяет избегать ошибок при оформлении документов. Их можно загрузить в электронном виде.

Услуга также может быть приостановлена, если обнаружится факт подделки документов или из-за отсутствия ответа на межведомственный информационный запрос.

Получить услугу на портале mos.ru можно в разделе «Транспорт» и подразделе «Самоходная техника». Ее результаты появятся в личном кабинете. Чтобы получить свидетельство о регистрации или паспорт самоходной техники на бумажном носителе, нужно лично обратиться в Гостехнадзор Москвы.

С начала 2021 года жители столицы воспользовались онлайн-услугой по регистрации самоходной техники свыше 25 тыс. раз.