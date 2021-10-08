РИАМО - 8 окт. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что укрепить иммунитет можно с помощью полноценного сна и правильного питания. Об этом сообщает РИА Новости.

Также врач напомнил, что нужно одеваться по сезону и избегать стресса. А укреплять иммунитет с помощью БАДов можно только после консультаций с доктором.

«На состояние иммунной системы влияет общее состояние организма. Поэтому способы укрепления иммунитета довольно просты – нужно достаточно высыпаться, сбалансированно питаться, не злоупотреблять курением и алкоголем, заниматься физкультурой, меньше подвергаться стрессу, одеваться по сезону, не допуская резких переохлаждений», - подчеркнул Тяжельников.

Врач напомнил, что в межсезонье обостряются хронические болезни, также в этот период можно заболеть ОРВИ.

В мегаполисе из-за большого количества народа можно заразиться быстрее, чем в маленьких городах. Поэтому важно соблюдать в общественных местах социальную дистанцию.