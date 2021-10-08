РИАМО – 8 окт. В 22 парках Подмосковья ведутся работы по обновлению парковой инфраструктуры, в 11 парках работы уже завершены, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

В парках, где проводятся работы, в этом году появятся 4 обновленные входные группы, 8 детских площадок, 356 малых архитектурных форм, 5 сцен, 9 парковых павильонов, 5 туалетов, 4 спортивных площадки, 491 объект освещения, 3 скейт-парка, 2 памп-трека.

В план работ на текущий год включены такие парки, как парк «Костино» (Королев), парк «Победа» (Талдомский округ), «Скитские пруды» (Сергиев Посад), парк «Пестовский» (Балашиха), Городской парк (Шаховская), парк Мира (Коломна), парк им. Н. Островского (Ступино), парк на набережной реки Песочной (Истра), парк им. Величко (Химки), Городской парк (Щелково).

Кроме того, инфраструктуру обновляют в парке «Жемчужина» (Серпухов), Центральном парке (Долгопрудный), парке «Городской лес» (Домодедово), Кузьминском лесопарке (Котельники), парке им. Л. Лазутиной (Одинцовский округ), парке «Захарово» (Одинцовский округ), парке «Виражи» (Одинцовский округ), Городском парке (Чехов), Видновском лесопарке (Ленинский округ), парке им. Д.М. Карбышева (Красногорск), парке «Братцевский» (Красногорск), парке «Эко-берег» (Химки).