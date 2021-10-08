РИАМО - 8 окт. Жители столицы могут стать волонтерами и помочь в проведении VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чемпионат пройдет в столице 16-18 ноября, в его работе примут участие более 500 добровольцев.

Главные требования для тех, кто хочет помочь в качестве волонтера — доброта и отзывчивость. Также нужно быть старше 16 лет.

Перед началом работы добровольцев научат навыкам, необходимым для выполнения конкретных задач в ходе фестиваля. Кроме того, волонтерам расскажут о том, как следует вести себя с людьми, у которых есть инвалидность.

Чемпионат «Абилимпикс» проходит среди людей с ограниченными возможностями, которые демонстрируют свое профессиональное мастерство. Волонтерам предстоит помочь в аккредитации журналистов, а также информировании и навигации гостей чемпионата и сопровождении маломобильных граждан. Кроме того, 10 октября начнут работать координаторы добровольцев.

Часть добровольцев смогут также принять участие в проведении международного чемпионата «Абилимпикс» в мае 2022 года в Москве.