РИАМО – 8 окт. В число масштабных проектов по благоустройству в Подмосковье в 2021 году входят набережная реки Клязьмы в Орехово-Зуеве, бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде, парк «Река времени» в Лобне и другие, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

В Подмосковье ведется масштабная работа по созданию комфортной городской среды.

«На этот год у нас большие планы по благоустройству – 40 общественных территорий благоустроим в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Это пешеходные зоны, площади, скверы, набережные, парки», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В число масштабных проектов этого года вошли: Орехово-Зуево - набережная реки Клязьмы, Сергиев Посад - бульвар Кузнецова, Лобня - парк «Река времени», Одинцово – парк Малевича (водопад), Ногинск – набережная р. Клязьмы, Волоколамск – ул. Советская.

Кроме того, к масштабным проектам благоустройства в Подмосковье относятся площадь Александра Невского и ул. Советская (Егорьевск), территория вокруг пруда р. Теребенки (Чехов), территория за кинотеатром «Амигос» и пляжная зона (Озеры), торговая площадь (Истра), территория вокруг оз. Бельское от Крымского моста до оз. Старичное (Бронницы), Гостиный город (Звенигород), благоустройство активной зоны в микрорайоне Павшинская пойма (Красногорск).

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