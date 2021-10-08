РИАМО - 8 окт. На Большом Лазенковском пруду на западе Москвы начались работы по рекнструкции, специалисты очистят водоем от иловых отложений, сформируют округлую форму дна и сделают водоупорный слой. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Площадь водоема составляет 1 га.

Берег пруда сделают из вертикальных и откосных габионных конструкций. Это поможет избежать сползания грунта, а уложенный на дно водоупорный слой предотвратит обмеление в будущем.

В восточной части водоема планируют сделать зону биоплато, площадь которого будет свыше 500 кв. м. Там посадят ирис обыкновенный и болотный, камыш озерный, сусак зонтичный и кубышку желтую. Данные растения препятствуют размножению водорослей, вызввающих цветение воды. Еще биоплато может быть укрытием для рыб и водоплавающих птиц.

Большой Лазенковский пруд является искусственным водоемом. Ранее он использовался как источник воды для тушения возгораний в городе.

Полностью закончить реконструкцию водоема планируют в третьем квартале следующего года.

Перечень водных объектов столицы, которые подлежат благоустройству и реконструкции, формируется каждый с учетом мнения жителей столицы.