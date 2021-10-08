РИАМО - 8 окт. С пятницы по 10 октября в столице пройдет фестиваль Nauka 0+. Более 20 лекций проведут на территории парка «Зарядье» о генетике и качестве жизни, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посетители парка с 9 по 10 октября послушают лекции о стимуляции мозга, программировании и мутации клеток и на другие научные темы.

Для школьников проведут авторские мастер-классы. Научное шоу с химическими экспериментами состоится 9 октября в холле павильона «Заповедное посольство». В завершении фестиваля гости примут участие в квизе «Наука в городе!».

Зарегистрироваться на мероприятия и узнать подробную информацию можно на сайте парка «Зарядье». Площадками фестиваля Nauka 0+ в столице также станут МГУ имени М.В. Ломоносова, экспоцентр на Красной Пресне и другие места, включая более 90 вузов и музеев.