РИАМО - 8 окт. По данным прогноза Минэкономразвития РФ, до конца текущего года цены на непродовольственные товары вырастут на 7,2%. Это рекордный рост за 6 лет, пишет газета «Известия».

Также ожидается, что цены на продукты без учета овощей и фруктов вырастут на 6,6%, а в целом продукты подорожают на 5,3%.

Пиковых значений инфляция в этом году в стране достигла в сентябре 7,4% против 6,68% в августе.

Меньше всего увеличилась стоимость коммунальных услуг – ее рост составил 3,8%.

В прогнозе Минэкономразвития сказано, что в конце текущего года подорожают непродовольственные товары – в эту категорию входят бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани. Но в 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в 4%.

Таким образом, рост стоимости товаров в России составит 6,2% по итогам 2021 года, а вот инфляция в сфере услуг продемонстрирует более сдержанную динамику — 4,5%.

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