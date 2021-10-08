РИАМО - 8 окт. Заявки на участие в московском проекте «Наше дерево» в 2022 году принимаются до 15 декабря, уже подано свыше 2,7 тыс. заявок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Наше дерево — один из популярных городских проектов. Благодаря ему москвичи могут особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи — рождение ребенка, сделав малышу уникальный подарок, а после вместе ухаживать за семейным деревом», — уточнили в комплексе городского хозяйства мегаполиса.

Заявки могут подать москвичи, чей ребенок родился после 1 января 2019 года. Главное условие участия — чтобы хотя бы у одного родителя была постоянная регистрация в Москве.

Подать заявку на участие в проекте можно на портале mos.ru. Надо выбрать породу дерева и парк, где его посадить. Горожанам на выбор представлены рябина, яблоня, груша или липа. Время и место высадки дерева станет известна через 10 рабочих дней. Родители малыша также могут принять участие в выравнивании и укреплении дерева в день его высадки.

В течение месяца после высадки участники проекта получат электронное свидетельство об именном дереве, высаженном в столице. Также там будут указаны его точные координаты.

С начала осени столичные родители отметили рождение ребенка, посадив дерево в парках города, более 4 тыс. раз.