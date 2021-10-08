РИАМО – 8 окт. Успешная сдача нормативов ГТО - не только доказательство хорошей физической подготовки, но и помощь в учебе или работе. Так, золотой значок дает абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз, студенты могут претендовать на повышенную стипендию, а работающие люди — на прибавку к зарплате. Об этом РИАМО сообщил тренер, учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

Эксперт предупредил, что окончательное решение о прибавке к стипендии или зарплате принимается администрациями учреждений.

«Для того, чтобы сдать нормативы, нужно зарегистрироваться на сайте ГТО, вбить там свои данные, получить идентификационный номер и вместе с ним прийти на базовую площадку или на фестиваль ГТО, выполнив нужные нормативы», - сказал Голдин.

Узнать даты проведения фестивалей можно на сайте, посвященном ГТО. Там же указаны требуемые нормативы для всех возрастных категорий. Сдавать нормы ГТО можно с 6 лет и до глубокой старости.

«К сдаче ГТО нужно готовиться. Чтобы получить золотой значок, нужно быть подготовленным во многих областях: человеку следует развивать и скорость, и силу, и гибкость. Среди дисциплин сдающий может выбрать стрельбу, прыжок в длину с места или с разбега, поднимание туловища, отжимание и подтягивание», — добавил Голдин.

По словам тренера, такая практика способствует популяризации массового спорта и напоминает о необходимости заботиться о своем здоровье.