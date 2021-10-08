РИАМО - 8 окт. В трех московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в пятницу утром задержали и отменили 35 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержали 6 рейсов, 3 отменили. В Домодедове 15 рейсов задержаны, 3 отменили. В Шереметьеве задержаны 2 рейса, отменены 6.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.