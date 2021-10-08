РИАМО - 8 окт. В Подмосковье и Москве в пятницу температура может подняться до плюс 13 градусов, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

Столбики термометров днем в столице поднимутся до комфортных плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - до плюс 8-12.

Ветер будет дуть слабый. Фон атмосферного давления в регионе останется повышенным и составит 768 мм рт. ст. Геомагнитный фон ожидается спокойный, могут быть отдельные периоды неустойчивости.

Для здоровых людей такая погода благоприятна. Для метеозависимых жителей региона фактором риска является аномально высокое атмосферное давление.

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