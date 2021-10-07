РИАМО - 7 окт. Почти 300 млн куб. м воды подготовила Западная станция водоподготовки с начала года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

За сутки на этой станции подается почти 1 млн кубометров воды, – третья часть всего водопотребления Москвы.

Она обеспечивает водой жителей юга, юго-востока и юго-запада столицы.

В работе станции применяются новейшие технологии очистки и подачи воды – системы мембранных фильтров, озоносорбции, ультрафиолетового обеззараживания.

Станция управляется дистанционно из Центрального диспетчерского пункта, куда приходят данные мониторинга водоисточника, технологические параметры работы оборудования, качества воды по этапам очистки и на выходе со станции.