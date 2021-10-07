РИАМО - 7 окт. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения женщины, которая стала свидетелем избиения 25-летнего Романа Ковалева и содействовала в задержании троих нападавших. Об этом сообщается на сайте СК.

Женщина не растерялась в экстренной ситуации и сразу нажала тревожную кнопку в вагоне поезда. Невзирая на то, что она могла сама пострадать от рук хулиганов, пассажирка бросилась вслед за ними из вагона и указала на них полицейским.

Самоотверженные действия женщины позволили задержать молодых людей по горячим следам. За проявленную смелость ее наградят ведомственной медалью СК «За содействие».

Инцидент произошел в вагоне поезда на перегоне от «Измайловской» до станции «Первомайская». Ковалев попросил 3 уроженцев Дагестана с уважением относиться к девушке, после чего они напали на него и жестоко избили. Парень получил травмы и попал в больницу.

Ранее Бастрыкин поручил наградить Романа Ковалева за неравнодушие и храбрость. Молодой человек получит медаль «Доблесть и отвага».

«Страха не было»: Зверски избитый в метро москвич рассказал подробности нападения>>