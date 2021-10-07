РИАМО - 7 окт. Московский областной государственный академический театр «Русский балет» отметит 40-летний юбилей гала-концертом, который пройдет 9 октября в Московском Губернском театре, в мероприятии примут участие многие деятели искусства России, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Театр начал свою деятельность с небольшого ансамбля классического танца, созданного в 1981 году при Московской областной филармонии известной балериной Ириной Тихомирновой. В труппе, которая была призвана популяризировать искусство классической хореографии в Подмосковье, насчитывалось 16 артистов.

В 1984 году руководство коллективом принял танцовщик, хореограф и педагог Вячеслав Гордеев. В жизни театра началась обширная работа по расширению репертуара, увеличению численного состава труппы и формированию репутации.

К сотрудничеству были приглашены молодые хореографы, ставшие впоследствии мэтрами балетного искусства, – Валентин Елизарьев, Борис Эйфман, Михаил Лавровский, Нела Назирова и знаменитые танцовщики Махмуд Эсамбаев, Нина Тимофеева, Ракель Росетти, Екатерина Максимова, Галина Шляпина, Вера Кирова, Надежда Павлова и другие.

Выступления творческой группы получили популярность среди отечественных и зарубежных зрителей. К началу 1987 году коллектив провел гастроли во Франции, США, Индии, Португалии, Непале и Мексике.

В 1989 году коллектив получил статус государственного театра, а позже добавил название – «Русский балет», соответствующее его репертуару.

Сейчас в театре работают более 70 артистов. Среди них – лауреаты международных конкурсов, обладатели гран-при фестивалей и профессиональных наград. Состав «Русского балета» ежегодно пополняется выпускниками главных хореографических учебных заведений России.

В 2020 году театру «Русский балет» было присвоено почетное звание «Академического».