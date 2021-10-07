РИАМО - 7 окт. Почти 1,5 тыс. многодетных семей Подмосковья получили бесплатные земельные участки за 9 месяцев этого года, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова уточнила, что наделы для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства имеют площади от 10 до 15 соток. Семьи живут в 60 городских округах Подмосковья.

Как отметил зампредседателя правительства области – министр экологии и природопользования Андрей Разин, в сентябре земельные участки переданы еще 205 многодетным семьям региона.

С 2011 года земельные участки получили 29 496 многодетных семей. Работа по подбору новых участков для передачи подмосковным семьям продолжается.

Больше всего семей в сентябре обеспечили землей администрации городских округов Котельники, где землю передали 31 семье, Подольск – 22 семьям, Истра – 21 семье, Реутов – 19 семьям и Коломна – 14 семьям.