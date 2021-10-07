РИАМО - 7 окт. Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов считает, что сотрудник, который едет на работу на велосипеде или самокате, должен получать прибавку к зарплате, сообщает «Вечерняя Москва».

Пукалов отметил, что такую поправку надо внести в Трудовой кодекс России. Он уточнил, что надбавка должна стать вознаграждением для сотрудника, вносящего вклад в защиту природы.

«Современные компании, офисы и производства используют много бумаги, электричества, расходных материалов. Из-за их деятельности в воздух выбрасываются парниковые газы», — сказал Пукалов.

Он отметил, что фирмы стремятся стать углеродно-нейтральными.

При этом, по словам Пукалова, такой проект следует запустить на деньги компаний, а не государства.