РИАМО - 7 окт. Выставку подмосковного музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» покажут в городах Поволжья и Урала в рамках спецпроекта академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Метаморфозы. Фестиваль одного дня», рассказывающего о творчестве выдающихся русских писателей - А.П. Чехова и И.А. Бунина, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Мелихово» участвует в спецпроекте четвертый раз, в этом году передвижной фестиваль пройдет с 7 по 13 октября и охватит четыре города России: Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск. Формат фестиваля предполагает насыщенную мероприятиями программу в рамках одного дня со сменой места проведения («Один город – один день»).

Выставка «Чехов. Линия жизни» из фондов государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» будет работать на протяжении всего фестиваля. Она расскажет посетителям о ключевых моментах жизни писателя - от рождения до последних дней - и осветит четыре основных периода жизни и творчества Чехова: Таганрог, Москву, Мелихово и Ялту.

Посетители узнают о литературной и благотворительной деятельности писателя, его увлечениях, дружеских и творческих связях. Все четыре раздела, соответствующие периодам жизни Чехова, будут проиллюстрированы фотографиями, документами и предметами изобразительного искусства.

Фестивальный день в каждом городе включит в себя разные тематические мероприятия, авторские лекции о жизни и творчестве писателей, а также мастер-классы известных деятелей культуры для актеров и студентов профильных вузов.

Спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» проводится при поддержке министерства культуры России. За все время проекта фестиваль прошел в 12 городах страны (Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ессентуки, Рязань, Тула, Калуга, Орел, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Чебоксары и Казань). Общее количество участников проекта составило более 11 тыс. человек.