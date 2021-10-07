РИАМО - 7 окт. Тверской районный суд столицы арестовал экс‑замминистра просвещения Марину Ракову на 2 месяца, сообщает пресс-служба суда.

Раковой вменяют крупное мошенничество с госконтрактами на 50 млн рублей в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».

Уточняется, что судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

Ранее Ракову объявляли в федеральный розыск. При этом, по ее словам, она не скрывалась от следствия.