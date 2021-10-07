РИАМО - 7 окт. При покупке автомобиля точно не стоит экономить на подушках и ремнях безопасности, сообщил директор центра медицинской реабилитации Первого Московского государственного медуниверситета им. Сеченова, врач — травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

«Чем больше подушек безопасности в машине, тем меньше шансов получить, помимо черепно-мозговой травмы — самой опасной, другие повреждения», — сказал он.

Лучше сэкономить деньги на музыке, сообщает «Вечерняя Москва».

Еще доктор напомнил о том, что современные автомобили обладают активными и пассивными системами безопасности.

«Наличие подушки и ремня безопасности спасает при ударе до 60 км в час практически в 90% случаев. С увеличением скорости с 80 до 100 км в час процент людей, которые пострадали, значительно увеличивается, — отметил специалист.