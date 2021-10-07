РИАМО - 7 окт. Реализация 18 объектов прогнозного плана приватизации имущества Московской области принесет более 1,1 млрд рублей в бюджет Подмосковья, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В четверг на заседании Мособлдумы рассмотрен и принят в трех чтениях закон Московской области о прогнозном плане приватизации областного имущества на 2022-2024 годы.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова рассказала, что в перечень прогнозного плана приватизации включены 18 объектов, среди которых высвобождаемое имущество учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы, которые будут реализованы на торгах в целях пополнения доходной части бюджета Московской области и направления средств на социальные нужды.

«В перечень имущества Московской области для приватизации на 2022-2024 годы вошли 18 объектов, расположенных в 14 городских округах Подмосковья», – сказала она.

Речь идет о 4 объектах недвижимости, которые ранее занимали учреждения здравоохранения в городских округах Дмитровский, Луховицы и Павловский Посад, 3 объекта в городских округах Воскресенск, Щелково и Сергиево-Посадский, где располагались образовательные учреждения, 1 объект в Воскресенске, где размещалось соцучреждение для подростков, а также 10 комплексов бывших детских оздоровительных лагерей на территории Подмосковья, которые были приняты в собственность Московской области.