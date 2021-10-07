РИАМО - 7 окт. На Национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень – 2021» свою продукцию покажут более 20 брендов — участников конкурса «Вкусы России» из Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Фестиваль проходит с 7 по 10 октября в рамках 23 Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021».

«На гастрономическом фестивале представлена продукция более 20 наших сельхозпроизводителей – участников и победителей конкурса «Вкусы России», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, можно не только попробовать, но и поддержать на конкурсе такие уже знаменитые подмосковные бренды, как звенигородский дубовый кофе, помадка из Серпухова, солнечногорский сорбет, королевский сырный десерт, коломенский березовый сироп и варенье из шишек, раменский мед, богородский пряник, луховицкий кларий.

Мероприятие проходит на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ, который расположен в Одинцовском городском округе Московской области.

Гости фестиваля смогут продегустировать и купить молочные продукты, кондитерские изделия, мясо, рыбу, специи, овощи и фрукты, а также различные национальные продукты и блюда из Подмосковья и других регионов России. Посетителей ждет не только ярмарка фермерских продуктов, но и фудкорты и обширная музыкальная программа.

Все понравившиеся бренды можно будет поддержать в период Народного голосования на сайте с 20 октября по 7 ноября.