РИАМО - 7 окт. Трех приезжих из Дагестана хулиганов, которые ранее избили молодого человека в метро, поместили в карцер СИЗО, сообщает Nation News.

25-летнего Романа Ковалева жестоко избили уроженцы Дагестана в вагоне московского метро, когда он заступился за девушку. Молодого человека госпитализировали с различными травмами, а трех приезжих оперативно задержали. Они оказали сопротивление полицейским при задержании.

Всех их поместили в карцер СИЗО на время карантина. Об этом сообщил член общественной наблюдательной комиссии Константин Ким.

Также стало известно, что один из хулиганов ранее имел судимость по статье о краже, а другой был фигурантом дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что его земляки таким поведением позорят свои семьи и дискредитируют молодежь республики.

«Страха не было»: Зверски избитый в метро москвич рассказал подробности нападения>>