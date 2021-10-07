РИАМО - 7 окт. В Подмосковье подача сведений об эксплуатации объектов повышенной ответственности переведена в «цифру», сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относят особо опасные, технически сложные или уникальные объекты. К примеру, речь идет об аэропортах, офисах, торговых и складских комплексах, а также стадионах и физкультурно-оздоровительных объектах.

С появлением новой услуги собственники таких объектов могут онлайн уведомлять Главгосстройнадзор об устранении ранее выявленных нарушений. Кроме того, они могут подавать ходатайство о продлении срока исполнения предписания, а также направлять на рассмотрение проект и утвержденное положение по технической эксплуатации.

«В Подмосковье активно внедряется цифровой контроль в надзорной деятельности. Это упрощает работу и контролирующим органам, и бизнесу. Новый электронный сервис позволит собственникам и пользователям объектов повышенной ответственности дистанционно информировать ведомство, не прибегая к личному посещению или услугам почты», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Кроме того, за счет цифровизации срок рассмотрения документов сократился с 30 до 7 рабочих дней. При направлении ходатайства о продлении срока исполнения предписания срок – 10 рабочих дней.