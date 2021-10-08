РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. В пятницу в музее промыслов Федоскина городского округа Мытищи откроется выставка «Федоскинская школа. 90 лет творческого пути», сообщается в Instagram-аккаунте музея.

В экспозиции будут представлены уникальные документы, фотографии, предметы лаковой миниатюры и другое от истоков зарождения Лукутинской ученической школы в 19 веке до сегодняшних дней.

В дипломных работах выпускников показаны пути развития учебного заведения с момента организации в 1931 году, а также раскрыт творческий потенциал студентов, будущих мастеров народного искусства таких известных промыслов России, как федоскинская миниатюра, жостовская роспись, ростовская финифть.

В выставочном проекте принимают участие ГБУК МО «Музей народных художественных промыслов» и Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи - филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

Выставка будет работать до 5 декабря, вход свободный. Адрес: с. Федоскино, Лукутинская ул., стр. 7. Телефон: 8(964)645-28-01.