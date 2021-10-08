РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 окт. В пятницу в связи с плановыми работами по ремонту энергооборудования пройдет 2-часовое отключение электроэнергии в деревне Машино подмосковного Щелкова, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Электричество планируется отключить в промежуток времени с 10:00 до 17:00. Во время отключения энергетики филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» выполнят работы по капитальному ремонту воздушной линии 0,4 кВ.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.