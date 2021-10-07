РИАМО - 7 окт. Четыре жилых дома ввели в эксплуатацию по программе реновации на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Два дома расположены в районе Зюзино на улице Керченская, <...> по одному – в районах Обручевский и Коньково», – сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Готовая улучшенная отделка в квартирах полностью соответствует стандартам московской реновации. На первых этажах появятся объекты социнфраструктуры и офисы. Для маломобильных групп населения обеспечена безбарьерная среда.

На территории домов расположены детские игровые и спортивные площадки, а также площадки для отдыха. Также на территории провели озеленение: высадили деревья, кустарники и цветы.

Глава Депстроя отметил, что в Юго-Западном административном округе для переселения по программе реновации строят 17 жилых домов, проектируются еще 6.

Всего с начала реновации в округе ввели 21 дом, в том числе с начала 2021 года – 8 новостроек. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 4 жилых дома.

Всего в ЮЗАО новые квартиры получат жители 520 домов. Для организации волнового переселения участников программы подобраны 67 стартовых площадок.