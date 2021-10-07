РИАМО - 7 окт. Геронтолог Владимир Хавинсон отметил, что оставаться молодым после 60 лет помогут несложные правила, первым из которых является соблюдение биоритмов. Об этом сообщает Nation News.
Он подчеркнул, что также после 60 лет следует тщательно следить за физическим здоровьем, привлекая врачей, а еще пользоваться достижениями современной медицины.
«Четвертое: своевременное медицинское обследование — диспансеризация. Это очень важно, чтобы выявить первые симптомы начавшегося заболевания. Пятое: использование новейших медицинских технологий, в том числе фармакологических: антиоксиданты, витамины и так далее», — уточнил специалист.
Он уверен, что при соблюдении вышеуказанных правил любой человек сможет улучшить свое здоровье в преклонном возрасте.
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