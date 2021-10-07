РИАМО - 7 окт. Геронтолог Владимир Хавинсон отметил, что оставаться молодым после 60 лет помогут несложные правила, первым из которых является соблюдение биоритмов. Об этом сообщает Nation News.

«Второе: ограничение калорийности питания. Необходимо сократить количество калорий на 20–30%, это — основа долголетия. Ограничение следует произвести за счет жирного и сладкого. Третье: ежедневная физкультура. Это и скандинавская ходьба, и просто прогулка в парке или лесу, упражнения на гибкость», - добавил специалист.

Он подчеркнул, что также после 60 лет следует тщательно следить за физическим здоровьем, привлекая врачей, а еще пользоваться достижениями современной медицины.

«Четвертое: своевременное медицинское обследование — диспансеризация. Это очень важно, чтобы выявить первые симптомы начавшегося заболевания. Пятое: использование новейших медицинских технологий, в том числе фармакологических: антиоксиданты, витамины и так далее», — уточнил специалист.

Он уверен, что при соблюдении вышеуказанных правил любой человек сможет улучшить свое здоровье в преклонном возрасте.