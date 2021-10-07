РИАМО - 7 окт. В Доме правительства Московской области архитекторам и проектировщикам вручили почетные награды и грамоты за формирование современной городской среды Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

В четверг состоялось первое за последние 1,5 года очное заседание экспертного совета при межведомственной комиссии министерства благоустройства Московской области под председательством министра благоустройства Михаила Хайкина.

На заседании рассмотрели и одобрили концепции по благоустройству парка им. Н. Островского в Ступине, парка «Липовая роща» и парка «Глазынинский» в Одинцовском округе, парка «Городской лес» в Домодедове и парка культуры и отдыха по ул. Кирова в Павловском Посаде.

В ходе заседания благодарственными письмами губернатора Московской области, министерства благоустройства, а также юбилейными медалями «90 лет Московской области» наградили членов экспертного совета, руководителей проектных организаций, а также архитекторов, которые внесли свой профессиональный вклад в оценку проектной документации и формирование современной комфортной городской среды региона.