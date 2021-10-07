РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. В четверг замглавы администрации Мытищ Михаил Годин провел встречу с жителями микрорайонов 15 и 16 по вопросам развития территории бульвара имени Распоповой, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Развитие территории предлагается путем изменения функционального зонирования: с зоны транспортной инфраструктуры и общественно-деловой застройки на зону застройки многоквартирными жилыми домами.

«Проект планировки территории, который был утвержден в 2012 году, на сегодняшний день действует. Помимо этого, есть генплан Мытищ. Летом состоялись общественные обсуждения, в рамках которых в том числе поступали предложения по внесению изменений в генплан», - сказал Годин.

Он добавил, что исходя из тех мнений, которые поступили в администрацию, был составлен протокол и направлен в комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Протокол отражает мнение жителей, которые были против строительства многоквартирных жилых домов на данной территории.

В рамках встречи жители поднимали вопросы развития инфраструктуры между микрорайонами, выражали претензии о переполненности школ, детских садов, отмечали нехватку социальных объектов и паркингов.

Жителям было предложено собрать подписи и выразить свое мнение, направив письма в администрацию Мытищ и комитет архитектуры и градостроительства Московской области. По словам Година, решение о развитии территории будет приниматься комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области.