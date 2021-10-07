РИАМО - 7 окт. В работе сервисов Discord, Apple Music и PlayStation Network наблюдаются проблемы, об этом свидетельствуют данные на сайте downdetector.ru.

Пользователи Discord сообщают о проблемах в работе приложения (51%), невозможности подключиться к серверу (30%). У 19% имеются проблемы в авторизации.

У 49% пользователей Apple Music не работает потоковое аудио. У 28% есть сложности со входом в мобильное приложение, у 23% не работает веб-сайт.

Сложности в подключении сервера зафиксированы у 49% пользователей игрового сервиса PlayStation Network.

Жалобы на сбои в работе всех трех сервисов поступают из разных стран мира, включая Россию.