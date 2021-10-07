РИАМО - 7 окт. В следующем месяце в центре и на юге столицы заработает 38 новых наземных магистральных маршрутов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Это позволит улучшить транспортную доступность для 1,9 млн. жителей города.

Заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов уточнил, что маршруты заработают по Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому проспекту, Нахимовскому проспекту.

Пассажиры станут меньше ждать транспорт, и это уменьшит общее время поездки — время в пути сократится на 30–40%.

Еще заммэра добавил, что в следующем году планируется актуализировать маршрутную сеть по всей Москве. Следующими округами, в которых появятся новые магистральные маршруты, станут ЮЗАО и ЗАО.