РИАМО - 7 окт. В подмосковной Ивантеевке 63-летнего местного жителя приговорили к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство женщины в ходе бытовой ссоры, сообщает пресс-служба областного главка СК России.

Трагедия произошла летом текущего года в лесополосе около улицы Станционная. Между мужчиной и его 39-летней знакомой произошла ссора, во время которой преступник камнем разбил жертве голову, нанеся несколько ударов. После этого он сбежал. Тело убитой нашли прохожие.

Правоохранители смогли оперативно задержать мужчину. Как выяснилось, ранее он был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, включая убийство.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.