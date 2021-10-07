РИАМО - 7 окт. Более 122 млн рублей арендных платежей за недвижимость, отсроченных арендаторами в период коронавируса, поступили в бюджеты муниципалитетов Подмосковья и бюджет региона в 2021 году, сообщает пресс-служба Минмособлимущества региона.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что арендаторы возвратили более 32% отсроченной аренды.

Зампредседателя правительства области – министр экологии и природопользования Андрей Разин рассказал, что за муниципальную землю и имущество оплачены 48,2 млн рублей аренды, за участки неразграниченной собственности - свыше 69,5 млн рублей, а за областную недвижимость - 4,39 млн рублей.

Наибольшие поступления в бюджеты округов в счет оплаты отсроченных платежей перечислили арендаторы Балашихи – 14,7 млн рублей, Электростали - 12,88 млн рублей, Одинцовского округа - 10,5 млн рублей, Щелковского – 9,8 млн рублей, Люберец – 9,5 млн рублей, Лобни – 6,58 млн рублей, Подольска – 6,1 млн рублей, Дмитровского – 5,4 млн рублей, Ступина – 4,85 млн рублей, а Богородского - свыше 4,2 млн рублей.