РИАМО - 7 окт. 9 и 10 октября на Бородинском поле в Подмосковье пройдет военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год», посвященный 80-летию Битвы за столицу, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

На фестивале будут работать интерактивные площадки «Военно-полевой госпиталь», «Узел связи», «Оружие Победы», «Минометная батарея», «Артиллерийский капонир» и другие. Приехать на мероприятие могут все желающие.

Участники клубов военно-исторической реконструкции погрузят гостей фестиваля в эпоху Великой Отечественной войны, расскажут о форме и вооружении советской и немецкой армий, предложат попробовать солдатской каши и согреться теплым чаем из полевой кухни. Также посетители смогут посмотреть реконструкцию эпизода битвы за Москву с участием мототехники и авиации.

Проехать к месту проведения фестиваля можно через деревню Семеновское. Проход посетителей также будет организован со стороны Бородинского музея.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Подмосковье, связанной с распространением коронавируса, на территории проведения фестиваля будут приняты повышенные санитарно-эпидемиологические меры.

Фестиваль «Москва за нами. 1941 год» проводится каждый год во второе воскресенье октября при поддержке Российского военно-исторического общества и при участии Международной военно-исторической ассоциации. В реконструкции принимают участие военно-исторические клубы Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

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