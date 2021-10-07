РИАМО - 7 окт. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) количество сахара составляет до 50 граммов в день. Об этом сообщает Nation News.

Она пояснила, что в данное число входит и добавленный сахар, содержащийся в соусах, колбасных изделиях, хлебобулочных изделиях и так далее.

«Людям, которые ведут здоровый образ жизни, следят за фигурой или хотят изменить массу тела, нужно снизить потребление сахара до 25 граммов в сутки. Нужно полностью отказаться от сахара добавленного, потому что он не приносит пользы», – подчеркнула диетолог.

Она уточнила, что в городских условиях все углеводы в организме человека откладываются в жиры и могут привести к развитию сахарного диабета и иных заболеваний.

По ее словам, в рационе человека сахар следует заменить на другие источники углеводов. Например, цельнозерновые изделия, овощи, фрукты, которые богаты пищевыми волокнами и препятствуют быстрому всасыванию глюкозы в кровь.

«Замены сахара на мед и другие варианты не всегда полезны, увлекаться сахарозаменителями тоже не рекомендуется», – предупредила специалист.

Она добавила, что некоторые сахарозаменители вредны для здоровья. Кроме того, они могут приводить к развитию онкозаболеваний, если употреблять их в пищу в больших количествах.