РИАМО - 7 окт. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) количество сахара составляет до 50 граммов в день. Об этом сообщает Nation News.
Она пояснила, что в данное число входит и добавленный сахар, содержащийся в соусах, колбасных изделиях, хлебобулочных изделиях и так далее.
Она уточнила, что в городских условиях все углеводы в организме человека откладываются в жиры и могут привести к развитию сахарного диабета и иных заболеваний.
По ее словам, в рационе человека сахар следует заменить на другие источники углеводов. Например, цельнозерновые изделия, овощи, фрукты, которые богаты пищевыми волокнами и препятствуют быстрому всасыванию глюкозы в кровь.
«Замены сахара на мед и другие варианты не всегда полезны, увлекаться сахарозаменителями тоже не рекомендуется», – предупредила специалист.
Она добавила, что некоторые сахарозаменители вредны для здоровья. Кроме того, они могут приводить к развитию онкозаболеваний, если употреблять их в пищу в больших количествах.
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