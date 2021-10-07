РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. В микрорайоне Климовск в Подольске от улицы Советской до улицы Набережной смонтировали линию уличного освещения, сообщает теротдел администрации округа.

Линию уличного освещения смонтировали в четверг. В рамках проведенных работ установили две опоры освещения с двумя светодиодными консольными светильниками.

Ранее на месте демонтированных незаконных гаражей обустроили общедоступную парковку. В настоящее время продолжаются работы по строительству парковки на противоположной стороне.