РИАМО - 7 окт. В столице завершили расследование уголовного дела в отношении Алимхана Магомедова, который обвиняется в финансировании терроризма, дело направили в военный суд для рассмотрения, сообщается на сайте СКР.

С февраля по июль 2016 года Магомедов проживал в Москве и был достоверно осведомлен об участии жителя Дагестан в деятельности запрещенной в РФ террористической организации на территории Сирии. Мужчина по просьбе знакомого перевел деньги на сообщенные указанным лицом номера банковских карт.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.



В отношении жителя Республики Дагестан возбуждены уголовные дела по факту участия в деятельности террористической организации и организации финансирования терроризма.