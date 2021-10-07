РИАМО - 7 окт. В Москве чаще всего грабители забирают из квартир маленькие вещи, чтобы незаметно нести их по улице, сообщает «Вечерняя Москва».

Такие вещи можно легко спрятать в карманах или под одеждой, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

«Как правило, чаще забирают маленькие предметы, которые можно унести с собой: ювелирные украшения, бытовая техника, телефоны, планшеты. Еще ищут и забирают деньги. Советский кинематограф нас научил: «Храните деньги в сберегательной кассе!». Счет в банке — более безопасный способ сохранить финансы», — сказал он.

Преступление обычно длится около 15 минут. И за это время преступник успевает исследовать каждый угол. Иногда даже остается время заглянуть в холодильник.

«Иногда преступник заходит на кухню, может найти там алкоголь, сделать себе бутерброд, поесть. Были случаи, когда хозяева находили нетрезвого преступника спящим в своей кровати», — добавил Васенин.

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