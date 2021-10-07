РИАМО - 7 окт. Принять участие во Всероссийской переписи населения жители страны могут с помощью портала госуслуг, заполнить на нем переписной лист можно в среднем за 23 минуты, сообщает пресс-служба Всероссийской переписи населения-2020.

«Это вдвое меньше, чем во время пробной переписи 2018 года. Тогда мы впервые опробовали электронную форму переписного листа в нескольких регионах страны. На заполнение одной анкеты уходило 40 минут. Это стало причиной того, что многие пользователи, начав заполнять, так и не доходили до финиша», — отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Он уточнил, что сейчас переписной лист стал значительно удобнее и понятнее. Даже если допустить ошибки, всплывающие подсказки помогут исправить их.

Заполнить переписной лист на портале можно будет с 15 октября по 8 ноября. Он адаптирован под экран компьютера, планшета и смартфона.

«На все вопросы, кроме одного, ответ можно выбрать из справочника или поставив галочку. Исключение — вопрос о национальности. По Конституции человек должен сам определить свою национальность, и здесь эта возможность реализована», — пояснил замруководителя Росстата Павел Смелов.

При заполнении переписного листа персональные данные с учетной записи портала госуслуг, если респондент не желает их указывать, не прикрепляются — в Росстат он отправляется обезличенным. На портале госуслуг ответы не сохраняются.

В качестве благодарности всем прошедшим опрос при помощи новых технологий, Росстат и партнеры переписи разработали систему подарков.

«В 2020 году мы подписали соглашение с Росстатом, а в 2021 году расширили его. Одним из итогов нашего сотрудничества стала подарки от компаний группы Сбер для участников онлайн-переписи. После того, как человек заполнит переписной лист, он получит цифровой код. Чтобы воспользоваться предложениями, нужно ввести полученный цифровой код на сайте Сбера и войти по Сбер ID», — сказал вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября текущего года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуги.

Еще переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».