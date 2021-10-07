РИАМО - 7 окт. С начала 2021 года городской округ Коломна посетили порядка 1,3 млн туристов, округ пользуется большой популярностью у гостей и жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Коломна на 30 лет младше Москвы, городской округ находится в восточной части Подмосковья. Среди туристов, которые приезжают в город, популярны музей-заповедник «Коломенский кремль», который и сегодня является одним из городских жилых районов, музей истории со вкусом «Коломенская пастила», музей «Калачная».

Кроме того, спросом у туристов пользуются музей и мануфактура «Душистыя радости», музей трамвая, музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» и ферма «ЭкоДеревушка».

Все данные объекты входят в областные программы «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье», «Лето в Подмосковье».

С начала текущего года в Подмосковье побывали свыше 10 млн туристов. Кроме Коломны, гости региона активно посещали Сергиево-Посадский округ, Зарайск, Серпухов, Истру, Клин и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

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