РИАМО - 7 окт. Велопрокат на территории Москвы будет работать до 1 ноября, решение о продлении работы сервиса принято из-за хорошей погоды, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Погода хорошая, и сезон еще продолжается. В этом году «Велобайк» будет работать до 1 ноября. Если с погодой повезет, мы продлим время работы сервиса», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Он также отметил, что популярность велопроката в столице постоянно растет. С начала сезона пользователи уже совершили свыше 4,5 млн поездок.

Ликсутов напомнил, что ранее был запущен тариф «Поминутный». Пользователь платит 20 рублей в начале каждой поездки, потом стоимость составляет 5 рублей в минуту. При этом лимита по числу поездок в день нет.

«Со старта работы тарифа не прошло и месяца, а его выбрали уже 20% новых пользователей «Велобайка», — резюмировал Ликсутов.

Система городского велопроката «Велобайк» заработала в Москве в 2013 году.

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