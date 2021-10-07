РИАМО - 7 окт. В торговом центре «Эдельвейс» в Балашихе открылся новый магазин «Читай-город». Он стал третьим магазином сети в городе, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Магазин находится на 2 этаже ТЦ по адресу: Центральная улица, 40, микрорайон Кучино.

В первые дни после открытия при покупке от 300 рублей посетителей ждет приятный бонус. «Карта любимого покупателя» поможет накопить бонусы и купить книги со скидкой, а подарочные сертификаты являются беспроигрышным вариантом подарка на любое событие.

Сейчас в книжном можно приобрести новый роман Юрия Полякова «Совдетство», Дмитрий Глуховский выпустил книжную адаптацию аудиосериала «Пост». Блогер Наталья Краснова представила книгу «Принцесса на всю голову. Почему мы влюбляемся в сказочных дураков». Новая волна интереса поднялась после премьеры «Дюны» – цикл «Хроники Дюны» Фрэнка Герберта — теперь в кинообложках. Особое внимание в сети уделяется выбору «Книги месяца» – в октябре это роман А.С. Байетт «Дева в саду».

С начала 2021 года в столице и Подмосковье открылись 8 магазинов «Читай-город». Сейчас по всей стране работает более 530 магазинов сети, можно доставлять книги в Беларусь и Казахстан. Можно заказать книги онлайн, и тогда магазин станет удобным пунктом бесплатной доставки интернет заказов, сделанных на сайте.