РИАМО - 7 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил президента за поддержку Подмосковья.

В четверг Путину исполнилось 69 лет.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Разрешите поздравить Вас с днем рождения и пожелать сил и энергии для новых побед. Все мы понимаем, какой груз ответственности Вы несете. Я думаю, каждый видит Вашу самоотдачу, внимание и чуткость к людям и к нашей стране», — написал Воробьев на странице «ВКонтакте».

Он добавил, что Подмосковье старается соответствовать. Губернатор подчеркнул, что работать в команде президента – большая честь.

«Понимаем, что должны обеспечивать перемены к лучшему в жизни каждого. Спасибо за внимание к нашему региону и поддержку Подмосковья. Крепкого здоровья и всего самого доброго!» — заключил Воробьев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава государства отметит день рождения в кругу родных.