РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Лавочки установили во дворе малоэтажного дома в микрорайоне Ново-Сырово Подольска по просьбе жителей, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

«Пришел ответ из комитета ЖКХ администрации Подольска по поводу установки лавочек и сушилки (бельевицы) в Сыровском тупике, дом №7. Из ответа следует, что силами управляющей организации МУП г.о. Подольск «ДЕЗ» были проведены работы по устройству скамеек», - написал Чириков на своей странице в соцсети Instagram.

Площадку под сушилку установят до 30 октября.