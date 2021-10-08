В Московской области идет подготовка к строительству новой трассы М-12 «Москва – Казань» протяженностью более 800 километров. Магистраль свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных автодорог европейской части России. А в Подмосковье М-12 позволит разгрузить восточное направление, где проживает порядка двух миллионов человек. Где пройдет подмосковный участок новой трассы «Москва – Казань» и что еще даст скоростная магистраль жителям столичного региона, читайте в материале РИАМО.

До Казани за 6,5 часов

Новая трасса М-12 от Москвы до Казани должна быть полностью завершена к 2024 году. Магистраль свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации – Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашия и Татарстан – с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России: М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон». Общая протяженность скоростной трассы составит более 800 километров.

После ввода М-12 в эксплуатацию время в пути от Москвы до Казани сократится с минимум 12 часов до всего 6,5. Сейчас водители проводят в дороге больше половины суток из-за многочисленных пересечений, светофоров и большой загруженности действующей федеральной трассы.

Высокая скорость проезда по М-12 будет достигаться за счет того, что на трассе не будет никаких пересечений с другими дорогами. Вместо них на разных уровнях появятся развязки, а пешеходные переходы обустроят или над землей, или под ней. При этом через каждые 50–80 километров трассы будут установлены заправки, станции шиномонтажа, мини-отели и закусочные.

Позаботятся строители и о природе. Для миграции животных, обитающих вблизи М-12, построят более 60 экопереходов. Вырубку леса в ходе работ сведут к необходимому минимуму, при этом будет обеспечена компенсационная посадка.

Как отмечают в ГК «Автодор», трасса между Москвой и Казанью также откроет новые перспективы для внутреннего туризма. Например, доехать до Нижегородского кремля можно будет за четыре часа, а маршрут от Москвы до Казанского кремля займет около семи часов.

Самая современная трасса России: какие возможности жителям Московской области подарит ЦКАД>>

Подмосковье разгрузится

В середине сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил подмосковный участок М-12 в Павлово-Посадском городском округе, где уже ведется подготовка к строительству трассы. По его словам, дорога «Москва – Казань» позволит разгрузить Носовихинское и Горьковское шоссе, а также снизит транспортную нагрузку городов восточного направления региона.

«Сообщение становится скоростным, комфортным. Про Носовиху рассказывать не надо, Горьковская трасса тоже очень загруженная. Президентский проект (строительство М-12 –прим. ред.) позволит разгрузить все восточное направление. Здесь проживает два миллиона человек. Шесть муниципалитетов коснется эта дорога», – сказал Воробьев.

В Московской области пройдет 78 километров трассы – 66 километров из них относятся к нулевому этапу, остальные к первому, который продолжится на территории Владимирской области. Нулевой этап от Северо-Восточной хорды с пересечением ЦКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-108 «Московское большое кольцо» будет включать обходы городов Балашиха и Ногинск. Все работы планируется завершить в 2023 году.

Как отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, запуск современной шестиполосной трассы позволит разгрузить Балашиху, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуево, а также снизить количество транзитного транспорта на М-7 «Волга». Кроме того, жители смогут быстрее перемещаться между городами – так, после запуска М-12 вдвое сократится время в пути от Павловского Посада до Балашихинского микрорайона Железнодорожный.

В рамках проекта построят четыре транспортные развязки: с Новолыткаринской хордой в Люберцах, с Носовихинским шоссе в Богородском округе, с ЦКАД в Ногинске и с А-108 в Орехово-Зуеве.

Узнайте про масштабнейший проект транспортной инфраструктуры в Московском регионе>>

Стратегическая трасса

Как говорит в беседе с РИАМО завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов, новая трасса на востоке Подмосковья требовалась уже давно – находящиеся там Носовихинское и Горьковское шоссе успели получить среди автомобилистов дурную славу из-за бесконечных пробок. При этом направление, по которому пройдет М-12, считается стратегическим: в будущем трасса станет частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

По словам гендиректора «Корпорации развития Московской области» Владимира Слипенькина, на этом маршруте расположено 70% автомобильной промышленности России, 50% аэрокосмической и оборонной промышленности, 40% металлургии, 30% машиностроения и приборостроения, 25% переработки нефти, химии, нефтехимии и газохимии, производства минеральных удобрений, а также 20% производства продуктов питания и сельского хозяйства.

Как отмечает Слипенькин, непосредственно в Подмосковье строительство трассы М-12 улучшит транспортную доступность целого ряда индустриальных площадок. Это, в частности, Богородский индустриальный парк и Машковский технопарк, технопарки «Ногинск» и «Уголек» (город Электроугли), а также индустриальные парки «Кабаново» (Орехово-Зуевский округ) и «Интер» (город Павловский Посад).

«Благодаря строительству новой трассы несколько тысяч человек, которые работают на различных предприятиях, расположенных в этих индустриальных парках, смогут быстрее и с большим удобством добираться до работы», – отмечает эксперт.

По его словам, благодаря запуску М-12 скорость доставки товаров и грузов до потребителей в Подмосковье возрастет. Все это принесет ощутимый экономический эффект и повысит привлекательность недвижимости, расположенной на востоке региона.

Тарифы и способы оплаты: что водителям нужно знать о ЦКАД>>

Найти баланс интересов

Впрочем, несмотря на все достоинства, специалисты находят у проекта М-12 и определенные проблемные места. В частности, как отмечает Александр Цыганов, трасса пройдет в Подмосковье, где мало мест вдали от населенных пунктов, а значит, необходимо учесть интересы собственников земли и домов.

«При осуществлении столь масштабного проекта нужен экологический контроль, возможности для выкупа земли и домов, которые могут попасть в зону отчуждения, а также защитные мероприятия по снижению воздействия шума и пыли. Очень важно не забыть про людей и природу, найти баланс интересов», – считает Александр Цыганов.

По-разному можно относиться и к тому, что проезд по новой М-12 будет платным. Однако, по мнению эксперта, это неизбежная цена свободного движения без пробок и частичной разгрузки бесплатных дорог.

«Новая платная трасса способна создать качественную и скоростную альтернативу бесплатным дорогам, которой будет пользоваться не только транзитный транспорт, но и жители подмосковных городов, тем более что они сейчас быстро застраиваются, наращивают население и автопарк», – отмечает эксперт.

Москвовед и гид Максим Ращенков, который часто ездит по востоку Подмосковья и пользуется, помимо Горьковского и Носовихинского шоссе, еще и Егорьевским, уверен, что с запуском М-12 эти трассы станут свободнее.

«При строительстве дороги на Казань очень важно сделать максимально широкие развязки на въездах и выездах с МКАД, чтобы там не собирались пробки. И если все будет сделано грамотно, М-12 станет настоящим подарком для московских дачников, которые на загруженном восточном направлении смогут быстрее добираться домой», – заключает Максим Ращенков.

Из Москвы в Санкт‑Петербург на велосипеде: когда построят масштабную велотрассу>>