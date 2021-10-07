РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. Жительниц Подмосковья приглашают пройти раннюю диагностику заболеваний молочной железы в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе, День открытых дверей состоится 16 октября, сообщается на сайте медучреждения.

«Уважаемые жительницы Московской области! Приглашаем вас на День открытых дверей по ранней диагностике заболеваний молочной железы, приуроченный к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы», - говорится в сообщении.

Прием врача-онколога (маммолога) бесплатный, без направления. Дополнительные методы исследования (маммография и УЗИ молочных желез, цитологическое исследование) будут проводиться бесплатно только по назначению врача-онколога КДЦ.

Мероприятие пройдет 16 октября в консультативно-диагностическом центре ГБУЗ МО «Московский областной онкологический диспансер» по адресу: Балашиха, ул. Карбышева, 6. Телефон для записи: 8(495)521-46-15 с 8:00 до 16:00.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.